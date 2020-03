Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha squalificato per tre giornate Andrea Russotto della Cavese “perché, al termine della gara, rivolgeva all’Arbitro reiterate frasi offensive”. Oltre a lui sono stati squalificati per un turno di campionato anche Angelo D’Angelo (Casertana), Francesco Scarpa (Paganese), Emir Murati e Pasquale Giannotti (Rende), Alvaro Montero Fernandez (Bisceglie), Andrea Errico (Viterbese), Andrea Tiritiello (V. Francavilla), Antonio Giosa (Potenza), Antonio Palumbo (Ternana) Errico Altobello e Pietro Ciotti (Vibonese).