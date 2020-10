Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta dell’8 Ottobre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: DIRIGENTI ESPULSI





INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 20 OTTOBRE 2020

SOGLIANO SEAN (PADOVA)

per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro durante la gara (r.IV uff.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500.00

NESE SABATINO (GIANA E.)

per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (r.IV uff., panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MANETTA MARCO (FERMANA)

perché durante la gara, a gioco in svolgimento, si alzava dalla panchina ed invadeva il terreno di gioco per protestare contro l’arbitro che era costretto a interrompere il gioco per effettuarne l’espulsione (calc.sost.).

MORA CHRISTIAN (Alessandria)

MASI ALBERTO (PRO VERCELLI)

BASCHIROTTO FEDERICO (VITERBESE)

