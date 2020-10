E’ terminato con il risultato di 0-1 il match tra Bisceglie e Turris, sfida valida per la 4^ giornata del campionato di serie C girone C. A decidere la gara è il gol di Giannone al 41′.

Mentre l’altro posticipo di serie C tra Foggia e Potenza si è concluso con il risultato di 2-0.





A regalare la vittoria ai padroni di casa sono le reti di di Germinio al 44′ e di Dell’Agnello al 73′.