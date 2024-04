Serie C: il Catania si aggiudica il derby contro il Messina. Risultati finali e classifica aggiornata Girone C

Terminano i match del girone C di serie C giocati alle 20:45. Il Catania si aggiudica il derby contro il Messina vincendo grazie al gol di Di Carmine. Il Taranto vince in casa del Monopoli. Tris, invece per il Cerignola contro il Francavilla.

Audace Cerignola-Virtus Francavilla 3-0

Catania-Messina 1-0

Monopoli-Taranto 1-2

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL GIRONE C

Juve Stabia 74

Avellino 63

Benevento 63

Casertana 61

Picerno 59

Tarano 57

Giugliano 52

Latina 51

Crotone 48

Foggia 48

Audace Cerignola 47

Sorrento 45

Messina 44

Catania 42

Potenza 41

Turris 40

Monopoli 39

Virtus Francavilla 33

Monterosi 31

Brindisi 24