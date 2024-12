Serie C Girone C: tracollo Catania, il Potenza vince 2 a 0. Il Giugliano trionfa 1 a 0 a Benevento. La classifica aggiornata

Si sono appena concluse le due partite delle ore 17:30 valide per la 19esima giornata del Girone C di Serie C. Di seguito i risultati finali:

CATANIA-POTENZA 0-2 / Succede tutto nella ripresa, esattamente tra il 70′ e l’82’. La doppietta di Caturano regala una vittoria importantissima alla sua squadra e condanna gli etnei.

BENEVENTO-GIUGLIANO 0-1 / Anche al “Vigorito” la gara viene decisa nella seconda frazione di gioco. La rete al 72′ di Celeghin permette alla formazione ospite di battere la capolista

CLASSIFICA

Benevento – 37

Monopoli – 32

Avellino – 32

Potenza – 32

Audace Cerignola – 31

Crotone – 29

Picerno – 28

Catania – 28

Sorrento – 27

Giugliano – 27

Trapani – 27

Cavese – 24

Altamura – 23

Foggia – 21

Casertana – 20

Latina – 17

Juventus U23 – 17

ACR Messina – 16

Turris – 11

Taranto – 3