Serie C Girone C: nessun gol all’intervallo in Catania-Potenza e Benevento-Giugliano

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite delle 17:30, valide per la 19esima e ultima giornata di andata del girone C di Serie C. Quarantacinque minuti privi di reti in Benevento-Giugliano e Catania-Potenza, dove le squadre vanno a riposo sul risultato di 0 a 0. Al “Vigorito” la formazione ospite ha resistito alle diverse occasioni create dai giallorossi, mentre gli etnei hanno concesso qualche iniziativa di troppo ai propri avversari. A breve inizierà la ripresa delle due partite e le squadre avranno dunque a disposizione altri 45 minuti per provare a vincere la partita.

