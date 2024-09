Serie C Girone C: reti inviolate tra Sorrento e Turris. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone C tra Sorrento e Turris. Nella prima frazione, nessuna delle due formazioni riesce ad imporsi. I padroni di casa provano a spingersi in avanti, ma la Turris si difende in maniera impeccabile. Il match scivola sul risultato di 0-0, con le due formazioni che si dividono la posta.

CLASSIFICA

Audace Cerignola 10

Benevento 9

Picerno 8

Catania 8

Sorrento 8

Potenza 7

Monopoli 7

Crotone 6

Foggia 5

Cavese 5

Trapani 5

Messina 5*

Giugliano 5

Turris 5

Juventus U23 4

Casertana 4*

Latina 3

Avellino 3

Tarato 2

Altamura 0

*Una partita in più