Serie C: Monopoli avanti 0-1 all’intervallo sulla Cavese. L’Avellino sotto di un gol contro il Latina. I risultati parziali

Terminano i primi tempi del Girone B e Girone C di serie C.

Girone C

Avellino-Latina 0-1

Il Latina è avanti 0-1 sull’Avellino grazie alla rete di **Capanni** al 28′. Il gol è arrivato dopo una buona manovra della squadra laziale, che ha saputo sfruttare un’indecisione della difesa avversaria per trovare il vantaggio. L’Avellino, pur creando alcune opportunità, non è riuscito a reagire in maniera concreta nei minuti restanti del primo tempo.

Cavese-Monopoli 0-1

Anche il Monopoli chiude il primo tempo avanti 0-1 contro la Cavese. Il gol decisivo è stato firmato da **Vazquez** al 19′, che con un’azione personale ha sbloccato la gara, superando la difesa campana. La Cavese ha tentato di rimettersi in carreggiata, ma senza riuscire a impensierire seriamente il portiere avversario.

Taranto-Altamura 1-0

Il Taranto conduce 1-0 sull’Altamura grazie al gol di Shiba al 30′. Il giocatore rossoblù ha capitalizzato un’azione da calcio d’angolo, anticipando la difesa avversaria e mettendo in rete con un colpo di testa. L’Altamura ha provato a rispondere con alcune ripartenze, ma il Taranto è riuscito a mantenere il controllo del gioco.

Girone B:

Torres-Pineto 0-1

Nel Girone A, il Pineto ottiene un’importante vittoria per 0-1 in trasferta contro la Torres, grazie alla rete di Buzzaniti. Il centrocampista ha trovato il gol decisivo con un tiro preciso che ha battuto il portiere avversario, regalando tre punti preziosi alla sua squadra.

Pontedera-Arezzo 0-0

In una partita più equilibrata, Pontedera e Arezzo vanno all’intervallo sullo 0-0. Entrambe le squadre hanno avuto alcune occasioni, ma le difese sono riuscite a mantenere il risultato invariato, lasciando aperto ogni scenario per la ripresa.