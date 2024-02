Si concludono con i seguenti risultati i primi tempi delle partite del Girone C di Serie C, valevoli per la 28esima giornata:

JUVE STABIA-TURRIS 1-0 (Adorante)

BENEVENTO-SORRENTO 0-0

VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI 0-0

FOGGIA-CROTONE 0-0