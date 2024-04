Serie C Girone C: l’Avellino passa 1-0 sul Benevento grazie a Sgarbi, pari in Juve Stabia-Crotone. La classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone C. Pari e una rete a testa in Juve Stabia e Crotone. Gli ospiti riprendono le “vespe” grazie alla rete di Tumminello al 70′, che risponde alla rete di Bellich.

L’Avellino vince di misura 1-0 sul Benevento, a deciderla è la rete di Sgarbi all’83’ che regala i tre punti ai padroni di casa.

CLASSIFICA

Juve Stabia 75

Avellino 66

Benevento 63

Casertana 61

Taranto 59

Picerno 57

Giugliano 52

Latina 51

Crotone 49

Foggia 48

Audace Cerignola 47

Sorrento 45

Acr Messina 44

Catania 42

Potenza 41

Turris 40

Monopoli 39

Virtus Francavilla 33

Monterosi Tuscia 31

Brindisi 24