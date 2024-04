Si è appena concluso con il risultato di 0 a 0 il primo tempo di Benevento-Juve Stabia, posticipo della 35esima giornata del Girone C di Serie C. La formazione ospite, in questo momento, andrebbe matematicamente in Serie B, in quanto si trova momentaneamente prima a +11 sui sanniti, attualmente secondi a quota 63 punti in compagnia dell’Avellino.

