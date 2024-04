Trapani promosso in C, Antonini: «Ora puntiamo alla B!»

Valerio Antonini, presidente del Trapani, ha rilasciato le seguenti parole dopo la promozione in C:

«Stiamo provando a convincere giocatori importanti a scendere di categoria. Sappiamo dove dobbiamo migliorare, sarà difficile ma stimolante. Con questi nomi e con questo pubblico vogliamo andare in serie B. Quando sono arrivato mi guardavano come fossi un pazzo, ma dentro me pensavo che fosse energia positiva. Questa mi ha spinto di più a realizzare ciò che abbiamo concretizzato. Ringrazio la mia famiglia, perché sono stato assente dedicando 20 ore al giorno a questa avventura».