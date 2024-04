Serie C Girone C: festa Juve Stabia, lo 0 a 0 di Benevento vale il ritorno in Serie B. La classifica aggiornata

Serata storica per la Juve Stabia. La formazione allenata da Guido Pagliuca conquista il ritorno in Serie B dopo quattro anni pareggiando 0 a 0 in casa dei rivali del Benevento, nel posticipo della 35esima giornata del Girone C di Serie C. Prende dunque forma il futuro del prossimo campionato cadetto dopo le promozioni di Juve Stabia, Cesena e Mantova, in attesa della vincitrice dei playoff.

Juve Stabia 74

Avellino 63

Benevento 63

Casertana 58

Picerno 57

Taranto 56

Giugliano 52

Latina 51

Crotone 48

Sorrento 45

Foggia 45

Audace Cerignola 44

Acr Messina 44

Potenza 41

Catania 39

Monopoli 39

Turris 37

Virtus Francavilla 33

Monterosi Tuscia 28

Brindisi 18