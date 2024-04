Si conclude con il risultato di 1 a 0 il match del Girone A di Serie C tra Renate e Mantova, posticipo della 35esima giornata. I padroni di casa rientrano negli spogliatoi in vantaggio grazie alla rete di Bocalon, che al momento punisce gli uomini di Possanzini, che nell’ultimo turno hanno festeggiato la vittoria della regular season e quindi il ritorno in Serie B.

