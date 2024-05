Pari in Pisa-Sudtirol, Valente pensa già al Palermo: «Abbiamo l’obiettivo di finire bene in casa»

Il tecnico del Südtirol, Federico Valente, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match con il Pisa. Il tecnico si è anche soffermato sulla prossima sfida dei suoi, che nell’ultima di campionato troveranno i rosanero di mister Michele Mignani, reduce dal 2-2 al “Barbera” contro l’Ascoli.

«Prendere gol in quel modo fa male, devo dire però che la squadra ha dimostrato grande morale perché non era facile recuperare e rimontare. Chiaro che abbiamo il rimorso anche in ottica playoff, c’è rammarico perché avremmo potuto portare a casa un risultato importante. Loro sono forti a far girare palla, abbiamo cercato di anticipare i passaggi. Nel secondo tempo abbiamo avuto una gran voglia di fare bene. Kurtic era già insicuro ieri, ha provato a mettercela tutta ma non ce l’ha fatta. Sono contento però per la prestazione di Peeters. È stata una stagione difficile, adesso abbiamo l’obiettivo di finire bene in casa e spero di vedere uno stadio pieno. Sono sicuro che i nostri tifosi ci accontenteranno. Parlo ogni giorno con la società ma sono sicuro che ci troveremo d’accordo».