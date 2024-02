Serie C Girone B: lo scontro salvezza va all’Ancona, Olbia sconfitto 2 a 0. La classifica aggiornata

Si conclude con la vittoria dell’Ancona sull’Olbia il match salvezza della 25esima giornata del Girone B di Serie C. I padroni di casa conquistano tre punti pesantissimi grazie ai gol di Saco e Paolucci. Serata da dimenticare per i sardi, i quali terminano la partita in nove per le espulsioni di Zallu e Motolese.

Di seguito la classifica aggiornata:

Cesena 62

Torres 50

Carrarese 45

Perugia 43

Gubbio 43

Pescara 41

Pontedera 39

Arezzo 31

Entella 31

Lucchese 30

Juventus U23 30

Pineto 29

Rimini 29

Sestri Levante 28

Vis Pesaro 28

Ancona 28

Spal 24

Recanatese 24

Olbia 20

Fermana 17