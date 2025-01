Serie C Girone B: l’Entella vince ad Ascoli e vola in vetta. Odjer firma il colpo Pianese a Campobasso. Risultati e classifica aggiornata

Si sono appena concluse le partite delle ore 15 valide per la 22esima giornata del Girone B di Serie C. Di seguito i risultati finali:

ASCOLI-ENTELLA 0-1 / La formazione ligure vince in casa dei bianconeri grazie alla rete nel primo tempo di Bariti. Un gol pesante che vale la vetta in solitaria.

CAMPOBASSO-PIANESE 0-2 / Colpo esterno anche per l’ex Palermo Odjer e per Mignani, autori dei due gol che permettono alla propria squadra di ottenere i tre punti. I padroni di casa concludono la partita in 9 per via dei cartellini rossi rimediati da Bigonzoni e Benassai.

Ecco la classifica aggiornata:

Entella 47

Ternana – 45

Torres – 42

Pescara – 42

Vis Pesaro – 36

Arezzo – 36

Rimini – 30

Pianese – 29

Pineto – 28

Perugia – 27

Ascoli – 26

Capri – 26

Campobasso – 26

Gubbio – 25

Pontedera – 24

Spal – 23

Lucchese – 19

Milan U23 – 17

Sestri Levante – 16

Legnago Salus – 14