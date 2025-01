Serie C Girone C: tracollo interno per il Catania, la Juve U23 vince 2 a 1. Tris Crotone a Trapani. Risultati e classifica aggiornata

Si sono appena concluse le partite delle ore 15 valide per la 22esima giornata del Girone C di Serie C. Di seguito i risultati finali:

CATANIA-JUVENTUS NEXT GEN 1-2 / Sconfitta molto dolorosa per gli etnei, i quali sprecano tanto nel primo tempo e Afena-Gyan, all’improvviso, sblocca la gara, Nella ripresa i padroni di casa cercano il pareggio ma Semedo sigla il raddoppio e rifila una mazzata psicologica ai siciliani, ai quali non basta la rete di Lunetta nel finale per evitare il ko.

TRAPANI-CROTONE 0-3 / Tracollo interno anche per i granata. I calabresi vincono grazie alle firme di Giron, Tumminello e Gomez

Ecco la classifica aggiornata:

Benevento – 43

Monopoli – 41

Audace Cerignola – 38

Avellino – 36

Potenza – 36

Crotone – 36

Picerno – 32

Giugliano – 31

Catania – 31

Trapani – 29

Sorrento – 28

Altamura – 27

Cavese – 25

Foggia – 25

Juventus U23 – 24

Latina – 23

Casertana – 20

ACR Messina – 19

Turris – 12

Taranto – 3