Serie C: il Picerno sorprende la Casertana. La classifica aggiornata del Girone C

Il Picerno ha ottenuto una vittoria importante in trasferta battendo la Casertana per 0-1. Il gol vittoria è arrivato al 35′ minuto grazie a Guerra, che ha saputo sfruttare al meglio una delle poche occasioni del match. Questo risultato lascia la Casertana in una situazione complicata per la classifica, mentre il Picerno guadagna tre punti fondamentali per la lotta alla promozione.

Ecco la classifica aggiornata:

Benevento – 43

Monopoli – 41

Audace Cerignola – 38

Avellino – 36

Potenza – 36

Crotone – 33

Picerno – 32

Giugliano – 31

Catania – 31

Trapani – 29

Sorrento – 28

Altamura – 27

Cavese – 25

Foggia – 25

Latina – 23

Juventus U23 – 21

Casertana – 20

ACR Messina – 19

Turris – 12

Taranto – 3