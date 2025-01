Serie C Girone B: l’Entella continua a volare, Carpi steso 3 a 0. Colpo Vis Pesaro a Pontedera. Risultati e classifica aggiornata

Si sono concluse le partite delle ore 17:30 valide per la 23esima giornata del Girone B di Serie C. L’Entella continua a stupire e, grazie alle reti di Corbari, Guiu e Casarotto, vince 3 a 0 in casa del Carpi e vola a +5 sul secondo posto, occupato dalla Ternana con 45 punti. Colpo esterno anche per la Vis Pesaro, a cui basta la rete di Palomba al 7′ per festeggiare 1 a 0 in casa del Pontedera.

Di seguito la classifica aggiornata:

Entella – 50 punti

Terrnana – 45 punti

Torres – 45 punti

Pescara – 42 punti

Arezzo – 39 punti

Pineto – 34 punti

Pianese – 32 punti

Rimini – 31 punti

Perugia – 27 punti

Ascoli – 27 punti

Campobasso – 26 punti

Carpi – 26 punti

Gubbio – 25 punti

Pontedera – 24 punti

Spal – 24 punti

Lucchese – 20 punti

Milan Futuro – 18 punti

Sestri Levante – 17 punti

Legnago – 14 punti