Serie C Girone C: a Carpani risponde Petito, tra Catania e Picerno termina 1 a 1. La classifica aggiornata

Si conclude sul risultato di 1 a 1 il match della 23esima giornata del Girone C di Serie C tra Picerno e Catania. Dopo un primo tempo leggermente vivace, con i padroni di casa più pericolosi, la gara assume una svolta nella ripresa. Al 65′ gli etnei vanno inaspettatamente in vantaggio grazie alla rete di Carpani, ma la gioia dura solamente 16 minuti. All’81’ il Picerno trova infatti il pareggio grazie al gol di Petito, che vieta al Catania di ottenere tre punti importanti.

Di seguito la classifica aggiornata:

Monopoli – 44 punti

Benevento – 44 punti

Audace Cerignola – 42 punti

Avellino – 40 punti

Potenza – 39 punti

Crotone – 36 punti

Picerno – 33 punti

Catania – 32 punti

Trapani – 32 punti

Giugliano – 31 punti

Cavese – 28 punti

Sorrento – 28 punti

Altamura – 28 punti

Juventus U23 – 27 punti

Latina – 26 punti

Foggia – 25 punti

Casertana – 20 punti

Messina – 19 punti

Turris – 13 punti

Taranto – 3 punti