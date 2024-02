Serie C Girone B: il Rimini ne fa tre al Pontedera e si aggiudica il match. Il risultato e la classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone B tra Rimini-Pontedera. Il Rimini gioca la partita perfetta e, contro il Pontedera, si agiudica il match anche e soprattutto grazie alla doppietta di Morra. Di seguito i risultato finale in attesa della restanti gare in programma alle ore 20.45:

Rimini-Pontedera 3-1 (Morra 49ì;60”; Lamesta 78′)

CLASSIFICA

Cesena 65

Torres 56

Carrarese 49

Perugia 46

Gubbio 43

Pescara 41

Pontedera 39

Juventus U23 36

Pineto 36

Rimini 35

Arezzo 34

Entella 32

Lucchese 31

Ancona 30

Vis Pesaro 29

Spal 28

Sestri Levante 28

Recanatese 24

Olbia 21

Fermana 18