Serie C Girone A: la Pergolettese si aggiudica lo scontro diretto contro il Trento per 1-3, vince l’Atalanta U23. I risultati e la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone A. la Pergolettese si aggiudica l’importante scontro diretto contro il Trento per 1-3. Anche l’Atalanta U23 riesce a passare sull’Alessandria in inferiorità numerica con due gol di scarto.

Di seguito i finali e la classifica aggiornata:

Atalanta U23-Alessandria 2.0 (Panada 34; Capone 49′)

Trento-Pergolettese 1-3 (Guiu 36′; Bariti 46′; Mazzarani 61′; Anastasia 80′)

CLASSIFICA

Mantova 66

Padova 58

Triestina 46

Vicenza 46

Atalanta U23 44

Lumezzane 41

Pro Vercelli 38

Virtus Verona 38

Legnago 37

Pro Patria 35

Giana Erminio 34

Albinoleffe 34

Arzignano 33

Renate 32

Giana Erminio 31

Trento 31

Pergolettese 30

Novara 29

Fiorenzuola 26

Pro Sesto 19

Alessandria 14