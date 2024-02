Serie C Girone C: il Giugliano vince 1-0 sul Messina grazie a Salvemini, vince il Latina. I risultati e la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone C con inizio alle ore 18.30. Di seguito i finali in attesa delle restanti gare del campionato con inizio alle ore 20.45.

Di seguito i finali:

Giugliano-Messina 1-0 (Salvemini 90′)

Monopoli-Latina 0-1 (D’Orazio 40′)

CLASSIFICA

Juve Stabia 55

Picerno 49

Avellino 45

Benevento 45

Taranto 45

Casertana 44

Crotone 42

Latina 37

Giugliano 36

Audace Cerignola 37

Sorrento 36

Messina 35

Potenza 32

Catania 31

Foggia 29

Turris 25

Monopoli 23

Virtus Francavilla 22

Brindisi 17

Monterosi 16