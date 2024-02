In questi minuti si sono conclusi i match di stasera della 25esima giornata del Girone B di Serie C. Grazie al gol di Antenucci, la Spal ha vinto 1 a 0 contro la Recanatese nonostante l’espulsione di Patryk Peda, difensore di proprietà del Palermo in prestito alla squadra biancoazzurra.

Continue Reading