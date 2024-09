Serie C Girone B: dominio Vis Pesaro, Arezzo sconfitto 3-0. Vince l’Ascoli, i risultati finali e la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone B.

Ascoli-Pianese 1-0. Il match è subito in discesa per i padroni di casa, a sbloccare la gara è Varone dopo appena 2′. Nella seconda frazione di gioco il copione non cambia, il match resta sull’1-0 fino al fischio finale.

Vis Pesaro-Arezzo 3-0 . Prima frazione di gioco molto equilibrata, con le due formazioni che si difendono e provano a far male agli avversari. La Vis Pesaro la sblocca al 29′ con Peixoto e raddoppia al 39′ con Nicastro. Nella ripresa arriva il gol del 3-0 firmato Caccacci all’87’.

CLASSIFICA

1. Entella – 6

2. Gubbio – 6

3. Perugia – 4

4. Torres – 4

5. Pescara – 4

6. Ascoli – 4

7. Vis Pesaro – 3

8. Arezzo – 3

9. Pontedera – 3

10. Campobasso – 3

11. Ternana – 3

12. Carpi – 2

13. Pineto – 2

14. Rimini – 1

15. Pianese – 1

16. Milan U23 – 1

17. Sestri Levante – 1

18. Legnago Salus – 0

19. Vis Pesaro – 0

20. Spal – -2