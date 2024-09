Serie C Girone A: Arzignano e Albinoleffe si dividono la posta, il match termina 1-1. La classifica aggiornata

Termina il match tra Arzignano e Albinoleffe valevole per il campionato di Serie C Girone A.

Termina il match di Serie C Girone A tra Arzignano e Albinoleffe. Poche emozioni nella prima frazione di gioco al Tommaso Dal Molin di Arzignano, le due formazioni cercano di imporsi e sono i padroni di casa a sfiorare la rete in diverse occasioni. L’Albinoleffe prova a reagire ma non riesce quasi mai a rendersi concretamente pericolosa, con il match che scivola nella prima frazione sul risultato di 0-0.

Nella ripresa, si accendono le due formazioni. Gli ospiti rientrano bene in campo e al 53′ Zanini firma la rete del momentaneo 0-1. All’83’ però Bordo non ci sta e permette i suoi di riacciuffare il match.

CLASSIFICA

1. Padova 6

2. Pro Vercelli 6

3. Renate 6

4. Vicenza 4

5. Lecco 4

6. Alcione Milano 4

7. Atalanta U23 3

8. Triestina 3

9. Caldiero Terme 3

10. Union Clodiense 3

11. Lumezzane 3

12. Giana Erminio 2

13. Albinoleffe 1

14. Arzignano 1

15. Feralpisaò 1

16. Novara 1

17. Pro Patria 1

18. Trento 1

19. Virtus Verona 1

20. Pergolettese 0