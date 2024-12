Serie C Girone A: due pareggi dopo i primi 45′ in Lecco-Caldiero Terme e Trento-Novara

Terminano i primi tempi del girone A di serie C.

Nel primo tempo della sfida tra Lecco e Caldiero Terme, la formazione di casa è riuscita a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Tordini al 21′. Tuttavia, il Caldiero Terme ha risposto immediatamente con il gol di Filiciotto al 45′, portando la partita sull’1-1. In parallelo, il match tra Trento e Novara ha visto un primo tempo molto equilibrato, con Di Carmine che ha portato in vantaggio il Trento al 20′, ma il Novara ha risposto con il gol di Ranieri al 30′, fissando il risultato sul 1-1 prima dell’intervallo.

Lecco-Caldiero Terme 1-1

Trento-Novara 1-1