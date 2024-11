Serie C Girone A: alla Giana Erminio basta il gol di Stuckler, Lecco sconfitto 1-0, la classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone A tra Giana Erminio e Lecco. La gara è molto equilibrata fin dai primissimi minuti. I padroni di casa provano ad imbastire occasioni da rete e a mantenere il pallino del gioco, gli ospiti però non si limitano ad osservare. Le occasioni da gol più chiare sono proprio per gli ospiti che, però, sono beffati dal gol che sblocca il match. Stuckler al 21′ è il più lesto di tutti e insacca in rete il gol del vantaggio. Gli ospiti non riescono a raddrizzare la gara, con la Giana Erminio che incassa i tre punti.

CLASSIFICA

Padova 38

Vicenza 31

Trento 26

Alcione Milano 25

Feralpisalò 25

Lumezzane 25

Atalanta U23 23

Renate 21

Virtus Verona 20

Novara 20

Lecco 19

Albinoleffe 18

Giana Erminio 18

Arzignano 15

Caldiero Terme 15

Pro Patria 15

Pro Vercelli 15

Pergolettese 13

Union Clodiense 8

Triestina 6