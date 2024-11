Pescara, l’ex rosa Baldini non ci sta: «Perché continuo a parlare del sogno Serie B? Fatevi i cavoli vostri»

In vista della prossima sfida del Pescara in Serie C, che domani alle 15.00 affronterà l’Arezzo, è intervenuto in conferenza stampa l’ex tecnico rosanero Silvio Baldini. L’allenatore si è espresso per presentare la gara usando toni e parole per nulla banali:

«Siamo la squadra che recupera più palloni in Europa. Il Liverpool è quarto. Ecco perché abbiamo fatto questo percorso. Le statistiche? Non le guardo, per me il calcio è solo emozione. Vedete: non gioca Dagasso che fino ad ora è stato strepitoso. Ma non mi sono fasciato la testa. Io considero tutti i ragazzi titolari. Lui e Pierozzi sono disponibili, se serve ci sono. Ma Pierozzi aveva ancora qualche fastidio. Ogni tanto mi dicono: ma perché continui a dire i tuoi sogni di promozione in B e in A? Io rispondo: ‘ma perché non vi fate i cavoli vostri?’ Se non succede mi deridono per le mie affermazioni? Non mi interessa. Abate della Ternana ha parlato? Speriamo facciamo davvero 100 punti, non mi hanno dato fastidio le sue parole. Un nostro segreto? Domenica giochiamo ad Arezzo e lunedì facciamo doppia seduta. Giovedì giochiamo con il Milan e venerdì faremo doppia seduta. Ma sarò libero di sognare la B e la A? Noi lavoriamo tanto. Quando il 15 di luglio dissi che volevo prima la B e poi la A sicuramente qualcuno pensò che avevo preso un colpo di sole. So che rischi le brutte figure, ma a me non interessa».