Serie C, fideiussioni false: Gdf di Padova, 11 arresti e sequestri per 3,5 mln

La Guardia di Finanza di Padova ha eseguito 11 misure cautelari e sequestri per un valore di 3,5 milioni di euro. Il tutto nei confronti di un sodalizio criminale che truffava i cittadini italiani ed esteri procurando fideiussioni false.

Tra i truffati ci sarebbero anche club di Serie C, alla ricerca di garanzie per l’iscrizione al campionato. Sono anche state disposte decine perquisizioni nelle province di Benevento, Bergamo, Cremona, Firenze, Foggia, Milano, Padova, Torino e Venezia.

Il denaro veniva consegnato a un depositario terzo, “l’escrow agent”, il quale ha l’obbligo di consegnarli al verificarsi di una determinata condizione stabilita dall’accordo. L’organizzazione individuava imprenditori e investitori bisognosi di ulteriori risorse finanziare per avviare progetti. Un legale avrebbe svolto il ruolo di escrow agent, ricevendo il denaro come cauzione poi versata su conti correnti in Estonia, Germania e Regno Unito.