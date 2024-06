Feralpisalò, UFFICIALE: Diana è il nuovo tecnico, Filippini vice allenatore

La Feralpisalò ha reso noto, mediante una nota ufficiale, il nuovo tecnico del club: l’ex rosanero Aimo Diana. Diana, però, non sarà l’unico ex rosanero che guiderà la parte tecnica della rosa della Feralpisalò. Emanuele Filippini, infatti, entra nello staff tecnico come vice allenatore, lui che dal 2012 al 2014 ricoprì per il club il ruolo di responsabile del Settore giovanile. La nota del club:

“Feralpisalò è lieta di comunicare di aver affidato la guida della Prima squadra ad Aimo Diana.

Nato a Brescia il 2 gennaio 1978, inizia la sua carriera da tecnico nel 2013 proprio nel Settore giovanile dei Leoni del Garda, guidando prima la formazione Giovanissimi nazionali, poi quella Berretti fino alla Prima squadra, subentrando nel campionato 2015/2016.

Dopo Salò, le esperienze a Melfi e Sicula Leonzio, prima di un triennio molto positivo a Renate (2018-2021) e dell’esperienza a Reggio Emilia, dove vince il campionato di Serie C con la Reggiana.

Nel 2023 approda a Vicenza, dove rimane fino a dicembre. Il tecnico ora si lega ai Verdeblù con un contratto biennale. Con lui anche il preparatore atletico Esteban Anitua.

Oltre a Diana, un altro piacevole ritorno: entra infatti nello staff tecnico come vice allenatore Emanuele Filippini, che dal 2012 al 2014 ricoprì per il club il ruolo di responsabile del Settore giovanile.

Nato a Brescia il 3 luglio 1973 inizia ad allenare nelle giovanili del Brescia Calcio prima di Adrense, CIliverghe Imolese e Rezzato. Nel percorso anche un’esperienza con l’Under 20 del Kenya.

Dal 2018 ad oggi ha ricoperto il ruolo di vice allenatore della Nazionale italiana giovanile, dall’Under 17 all’Under 21.

Ad entrambi il più cordiale benvenuto a Salò e l’augurio di un proficuo lavoro.

Mister Diana sarà presentato ufficialmente venerdì 5 luglio alle ore 11 nella sala stampa dello stadio Lino Turina di Salò. L’accesso sarà consentito ai soli media”.