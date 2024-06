La Nuova Venezia: “Non solo Parma e Palermo, i lagunari si inseriscono nella corsa a Mazzitelli”

Secondo quanto riporta La Nuova Venezia, il nuovo allenatore del Venezia, Di Francesco, starebbe tentando di portare in laguna il centrocampista del Frosinone Mazzitelli.

Il mediano è in pole per quanto riguarda la mediana rosanero, per andare a rinforzare una zona di campo che probabilmente verrà rivoluzionata. Il club arancioneroverde, oltre al suo ex tecnico Di Francesco, avrebbe dalla sua anche la presenza in dirigenza di Filippo Antonelli, che nel 2021 aveva portato il giocatore dal Monza al Pisa.