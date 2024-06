“PSG, ti saluto e ti ringrazio”: contratto strappato e lascia la squadra | Dopo Mbappè via anche lui

Salta un altro grande nome in casa parigina dopo il fenomeno passato al Real Madrid. L’annuncio del giocatore sui social non lascia dubbi.

Nei giorni scorsi è arrivata una notizia che era nell’aria da mesi, anzi, forse da anni. Kylian Mbappé diventerà un nuovo calciatore del Real Madrid. Il fuoriclasse francese, al momento impegnato con la sua nazionale agli Europei, non ha rinnovato il contratto in scadenza con il PSG, e si trasferirà ai Blancos a parametro zero. Con tutta probabilità si tratta del passaggio a titolo gratuito più importante della storia.

Il classe 1998 è secondo molti il miglior calciatore al mondo al momento, e vederlo cambiare maglia senza che la sua nuova squadra sborsi un solo centesimo per il suo cartellino è a dir poco clamoroso. E’ stato dunque un duro colpo per il club dello sceicco Al Khelaifi. Perdere il proprio fuoriclasse e per di più farlo senza ricevere denaro non può essere di certo una cosa positiva.

Ma le brutte notizie sotto la Torre Eiffel ultimamente sembrano non dover finire mai. In particolare un altro giocatore ha deciso di lasciare la squadra. Il diretto interessato infatti ha già strappato il proprio contratto, e soprattutto ha annunciato sui propri profili social l’addio definitivo alla Capitale francese.

Ecco chi lascia Parigi

Dopo Kylian, anche Ethan Mbappé, fratello minore del fenomeno transalpino, ha lasciato il Paris Saint Germain. Pure il classe 2006 infatti era in scadenza con il club a fine giugno, e la mancanza di accordi per un prolungamento ha sancito il suo addio dopo ben sette stagioni passate nel settore giovanile della società, e durante le quali ha avuto anche la chance di esordire in prima squadra.

Il ragazzo ha voluto salutare la sua ormai ex squadra con un lungo e commovente messaggio sui propri account social, il quale si è semplicemente concluso con un: ”In nome dell’amore sincero che provo per te, ti saluto e ti ringrazio PSG”.

Dove giocherà il fratellino del fuoriclasse?

Al momento non è noto dove possa proseguire la sua carriera Ethan Mbappé. Di sicuro le richieste non mancano, soprattutto dalla Francia, dove diverse squadre sono pronte ad investire su di lui.

La decisione ovviamente spetterà al 17enne, desideroso di mettersi in mostra e di esplodere definitivamente, magari provando a seguire, anche in parte, le orme del fratello maggiore.