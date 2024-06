Bari, per l’attacco spuntano Coda e Biasci: in difesa piace Bonifazi

Il Bari, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Longo come allenatore della prossima stagione, si sta già muovendo in chiave mercato.

I primi movimenti riguardano la zona offensiva. Il primo nome sulla lista porta a Lorenzo Sgarbi e Giuseppe Ambrosino, entrambi di proprietà del Napoli, con l’addio quasi certo di Giuseppe Sibilli. Come riportato dal Quotidiano di Puglia, per rinforzare il reparto offensivo piacciono anche altri due profili: il primo è un vero e proprio top della categoria come quel Massimo Coda. L’altro nome è quello di Tommaso Biasci, protagonista nel Catanzaro nell’ultima stagione.