Nella giornata di ieri gli abbonati alla piattaforma in streaming ‘Eleven Sports’, detentrice dei diritti delle partite del campionato di Serie C, hanno riscontrato problemi tecnici relativi alla trasmissione delle partite con calcio d’inizio alle ore 17.30. Infatti non è stato possibile guardare i primi tempi di queste gare, mentre per i secondi tempi la situazione è rientrata alla normalità. Gli abbonati ad ‘Eleven Sports’ si sono lamentati sui social per il disservizio fornito dalla piattaforma ed è arrivata anche una denuncia della Codacons (CLICCA QUI).

Oggi sono arrivate le scuse di ‘Eleven Sports’ con un lungo comunicato pubblicato sulle proprie pagine. Ecco il comunicato di Eleven Sports:

“Siamo consapevoli del disservizio riscontrato il 27 settembre in occasione della prima giornata del campionato di Serie C 2020/21 e ci scusiamo dell’accaduto. Purtroppo un down della piattaforma di Banca Sella, il provider attraverso cui Eleven Sports gestisce il sistema di pagamento online, ha congestionato il sito www.elevensports.it con decine di migliaia di chiamate simultanee ai server, precludendo la visione del primo tempo delle partite iniziate alle 17.30. Per scusarci dell’inconveniente abbiamo deciso di estendere il tuo abbonamento mensile di ulteriori sette giorni in modo da consentirti di fruire senza ulteriori esborsi di una giornata di campionato. Ci teniamo a informarti che stiamo già lavorando a nuove soluzioni per l’integrazione di nuovi metodi di pagamento sulla piattaforma, evitando che in futuro si possano ripetere situazioni di questo genere. Con i nuovi aggiornamenti a cui stiamo lavorando e che rilasceremo a brevissimo contiamo di non vivere più episodi come questo che possano danneggiare la tua esperienza di utente di Eleven”.