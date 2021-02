Nella giornata di oggi la Lega Pro ha reso nto che il match di recupero della gara Paganese-Catania, gara valida per la ventesima giornata del Campionato di Serie C Girone C, inizialmente in programma Mercoledì 10 Febbraio 2021, é stato posticipato a Mercoledì 24 Febbraio 2021 alle ore 14:30.