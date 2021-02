Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Potenza, Lorenzo Del Prete, calciatore in forza al Foggia, si è espresso così:

«Vincere al rientro e mantenere la difesa inviolata è tanta roba, non era facile oggi ma siamo partiti bene, come volevamo. Sono felicissimo per il gol, che dedico alla mia ragazza, non sta attraversando un bel periodo ed è tutto per lei.





Playoff? Chiudiamo definitivamente la pratica salvezza prima, poi pensiamo al resto. Certo è che siamo li e ce la giocheremo con tutti, fino alla fine».