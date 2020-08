Nei prossimi giorni arriverà il comunicato ufficiale della Lega Pro ma di fatto ha ormai preso forma il campionato di Serie C girone C per la stagione 2020/2021. Queste le probabili 20 squadre:

Avellino; Picerno; Bari; Bitonto (Foggia); Casertana; CATANIA; Catanzaro; Cavese; Juve Stabia; Monopoli; Paganese; PALERMO; Potenza; Teramo; Ternana; TRAPANI; Turris; Vibonese; Virtus Francavilla; Viterbese.