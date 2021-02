Il Gubbio non sta facendo un gran campionato in Serie C, la squadra umbra infatti è al 14esimo posto in classifica e i tifosi non sono per niente contenti della stagione.

Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” i supporters del Gubbio hanno messo in scena una contestazione horror contro la società, appendendo delle croci con i nomi dei dirigenti su un ponte della società. Nel mirino sono finiti: il presidente Notari, il direttore generale Pannacci, il team manager Ramacci, il responsabile del settore giovanile Mariotti e l’addetto stampa Francioni.





Il gesto ovviamente non è stato gradito, il club ha deciso di denunciare il tutto alle forze dell’ordine.

In alto la foto delle croci.