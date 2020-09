Alle ore 15 andrà in scena anche la sfida fra Catania e Paganese, valevole per la giornata del girone C di Serie C. Ecco le formazioni ufficiali:

CATANIA (3-5-2): Santurro; Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai, Dall’Oglio, Rosaia, Izco, Biondi; Sarao, Reginaldo.

A disp. di Raffaele: Martinez, Della Valle, Albertini, Panebianco, Noce, Vicente, Welbeck, Arena, Pecorino, Gatto, Manneh

PAGANESE (3-5-2): Fasan; Sbampato, Schiavino, Cigagna; Carotenuto, Onescu, Bonavolontà, Gaeta, Squillace; Isufaj, Guadagni.

A disp. di Erra: Bovenzi, Esposito, Di Palma, Perazzolo, Perri, Bramati, Costagliola