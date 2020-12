Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Catania-Bisceglie, match valido per il girone C di Serie C. Di seguito le scelte dei due tecnici:

Catania (3-5-2): Confente, Silvestri, Claiton, Zanchi; Albertini, Biondi, Maldonado, Welbeck, Pinto; Pecorino, Sarao. In panchina: Santurro, Della Valle, Noce, Calapai, Panebianco, Emmausso, Reginaldo, Manneh, Piovanello, Vrikkis. Allenatore: Gianluca Cristaldi.





Bisceglie (4-3-3): Russo, De Martino, Vona, Priola, Giron; Maimone, Ferrante, Cittadino; Mansour, Musso, Padulano. In panchina: Spurio, Tarantino, Pelliccia, Altobello, Zagaria, Lauria, Casella, Sartore, Makota, Rocco, Cigliano, Vitale. Allenatore: Giovanni Bucaro.