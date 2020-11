Attraverso una nota ufficiale, la Serie C ha reso noto che la gara Avellino-Catania, in programma domani, inizierà alle ore 17.30, anziché alle ore 15 come previsto inizialmente. Ecco il comunicato:





Preso atto dell’istanza presentata dalla società Catania ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Avellino-Catania, in programma domenica 29 Novembre 2020, Stadio “Partenio-Lombardi”, Avellino, abbia inizio alle ore 17.30, anziché alle ore 15.00.