Sono appena state diramate le formazioni ufficiali del match tra Bari e Catania, sfida valida per la 7^ giornata di serie C girone C. Di seguito le scelte dei due allenatori:

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Di Cesare, Minelli; Ciofani, Lollo, Maita, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi. A disp: Marfella, Liso, Perrotta, Semenzato, Hamlili, Corsinelli, Candellone, Citro, Montalto. All. Gaetano Auteri





CATANIA (3-5-2): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Rosaia, Maldonado, Izco, Pinto; Gatto, Emmausso. A disp: Confente, Della Valle, Pellegrini, Zanchi, Albertini,Welbeck, Vicente, Biondi, Piovanello, Sarao, Manneh, Pecorino. All. Giuseppe Raffaele