Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Gianluca Comotto, dg del Perugia, si è espresso così in merito al difficile momento che sta attraversando la terza serie del calcio italiano:

«La Serie C è a rischio implosione. Voglio mostrare tutta la mia vicinanza al presidente Francesco Ghirelli che in queste settimane si sta adoperando in maniera totale per risolvere il prima possibile le difficoltà che ci sono in Lega Pro. In questo momento il nostro movimento sta affrontando costi altissimi, a causa dei protocolli sanitari, e ricavi zero.





Basta pensare che in una stagione una società come la nostra spende circa 150mila euro di soli tamponi, ma non ha più alcun tipo di ricavo da stadio e gli sponsor sono anch’essi in difficoltà. Il nostro è un grido d’allarme perché qualcuno di aiuti. Chi è il destinatario del mio appello, Governo o FIGC? Entrambe ma anche la Serie A. In Inghilterra la Premier League si è autotassata per venire incontro alle necessità delle serie inferiori».