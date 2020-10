Sono appena state diramate le formazioni ufficiali del match tra , sfida valida per la 5^ giornata di serie C girone C. Di seguito le scelte dei due allenatori:

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Rocchi; Ciancio, De Francesco, D’Angelo, Aloi, Tito; Fella, Maniero. A disposizione: Pane, Pizzella, Rizzo, Bernardotto, M. Silvestri, Santaniello, Dossena, Errico, Adamo, Bruzzo, Burgio, Nikolic. Allenatore: Piero Braglia.





Juve Stabia (4-3-3): Tomei; Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo; Vallocchia, Berardocco, Mastalli; Fantacci, Romero, Golfo. A disposizione: Lazzari, Maresca, Orlando, Codromaz, Mulè, Oliva, Bovo, Fantacci, Guarracino, Scaccabarozzi, Volpicelli, Bubas. Allenatore: Pasquale Padalino.