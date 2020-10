Il Palermo è reduce dalla sconfitta contro il Bisceglie per 2-1. La squadra di Boscaglia ha iniziato il campionato male, con un solo punto conquistato in 4 partite, frutto delle sconfitte contro Teramo, Avellino e appunto Bisceglie e del pareggio contro la Ternana. I rosa sono apparsi una squadra scollata, che tira pochissimo in porta e che soffre particolarmente in difesa. Errori del genere non si possono commettere in Lega Pro, dove alla minima incertezza, gli avversari puniscono. Adesso gli uomini di Boscaglia vogliono rilanciarsi davanti il proprio pubblico, infatti la società ha disposto l’apertura del Barbera per mille tifosi, non si vedevano i supporters allo stadio da Palermo-Nola dell’anno scorso. Una motivazione in più per fare bene e conquistare la prima vittoria in campionato. Di contro ci sarà una Turris lanciatissima che ha conquistato 10 punti ed è in testa alla classifica insieme a Bari e Teramo. nella consueta rubrica targata Ilovepalermocalcio “Alla scoperta…”.

ALLENATORE: A guidare la formazione campana c’è Francesco Fabiano, allenatore esperto di 62 anni. Il tecnico guida la Turris dal 2 ottobre 2018, con ottimi risultati, dato che l’anno scorso è stato lui a portare la squadra campana a vincere il suo girone in Serie D. Finora la Turris ha conquistato 10 punti, davvero un’ottimo inizio che fa della squadra allenata da Fabiano, l’autentica sorpresa della Lega Pro Girone C. Il tecnico utilizza prevalentemente come modulo il 4-3-3, ma non disdegna neanche il 4-3-2-1.





ULTIME NOTIZIE E MODULO: Fabiano con ogni probabilità confermerà lo stesso undici del pareggio per 1-1 contro il Monopoli. Non ci sono squalifiche, di conseguenza sembra che verrà confermata in toto la formazione. Il modulo sarà il 4-3-2-1, in porta ci sarà Abagnale; davanti a lui linea a 4 formata da: Loreto, Rainone, il capitano Di Nunzio e Esempio. Linea mediana a 3 dove troviamo Franco, Signorelli e Fabiano, che avranno il compito di disturbare il centrocampo rosanero. Sulla trequarti ci saranno Romano e Giannone, dietro l’unica punta Pandolfi, andato in rete nella sfida contro il Monopoli.

PROBABILE FORMAZIONE :

TURRIS (4-3-2-1): Abagnale; Loreto, Rainone, Di Nunzio (c), Esempio; Franco, Signorelli, Fabiano; Romano, Giannone; Pandolfi. All. Fabiano