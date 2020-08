La giornata di oggi, 5 agosto, è il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C, ma per alcune squadre non sembrano esserci speranze.

Le non iscritte sono già Campodarsego e Sicula Leonzio, ma non finisce qui. Purtroppo, riporta il sito dell’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, anche la Robur Siena, della presidentessa Anna Durio, non presenterà domanda di iscrizione al campionato di Lega Pro e sarà costretto a ripartire dalla Serie D. In serata dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale e poi si aprirà ai ripescaggi.