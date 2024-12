Serie B: vittoria interna per la Juve Stabia, Sudtirol battuto 2-1. La classifica aggiornata

La Juve Stabia ha conquistato tre punti preziosi nella sfida contro il Sudtirol con un 2-1 finale, al termine di un match ricco di emozioni. La partita si è sbloccata all’8′ quando Candellone ha portato i padroni di casa in vantaggio, siglando il gol che ha aperto le danze. Il Sudtirol, però, non ha abbassato la testa e, nella ripresa, ha trovato il pareggio al 73′ grazie al gol di Kofler, che ha ristabilito l’equilibrio.

Il match sembrava destinato a terminare in parità, ma al 79′ Bellich ha riportato in vantaggio la Juve Stabia con una rete decisiva. Nonostante gli ultimi tentativi del Sudtirol, il punteggio è rimasto invariato, regalando alla Juve Stabia una vittoria importante che la spinge più in alto in classifica. Una partita combattuta, con emozioni e gol che hanno mantenuto alta l’intensità fino al fischio finale.

Ecco la classifica aggiornata di serie B:

Sassuolo – 34 punti

Pisa – 31 punti

Spezia – 30 punti

Cremonese – 24 punti

Cesena – 22 punti

Juve Stabia – 22 punti

Bari – 21 punti

Palermo – 21 punti

Brescia – 19 punti

Mantova – 18 punti

Catanzaro – 17 punti

Sampdoria – 17 punti

Cosenza – 16 punti

Modena – 16 punti

Salernitana – 16 punti

Carrarese – 15 punti

Reggiana – 15 punti

Frosinone – 13 punti

Südtirol – 13 punti

Cittadella – 13 punti