Serie B: Venezia, 2-0 al Cittadella e secondo posto in solitaria. Vince anche la Feralpi, la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie B con inizio ore 20.30. Il Venezia aggancia il secondo posto in classifica grazie alla vittoria maturata questa sera contro il Cittadella per 2-0. Il Pisa riesce invece a rimontare la gara contro il Modena in inferiorità numerica, pareggiando 2-2. Vince la Feralpi in casa dello Spezia 0-2.

Di seguito i finali e la classifica aggiornata:

Pisa-Modena 2-2 (Mlakar 42′; Abiuso 48′; Strizzolo 74′; Martinelli 84′)

Spezia-Feralpisalò 0-2 (Felici 38′; La Mantia 76′)

Venezia-Cittadella 2-0 (Gytkjaer 3′; Bjarkason 75′)

CLASSIFICA

Parma 56

Venezia 51

Cremonese 50

Como 49

Palermo 46

Catanzaro 45

Modena 36

Cittadella 36

Brescia 35

Cosenza 33

Bari 33

Sudtirol 32

Reggiana 32

Pisa 31

Sampdoria 31

Ternana 29

Ascoli 27

Spezia 26

Feralpisalò 24

Lecco 21